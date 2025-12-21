Популярни
Бивш треньор на Борусия (Дортмунд) сложи край на кариерата си

  21 дек 2025 | 14:22
Бивш треньор на Борусия (Дортмунд) сложи край на кариерата си

Направилият кариера в Бундеслигата наставник Люсиен Фавър обяви, че се оттегля от футбола на 68-годишна възраст. Бившият треньор на Херта (Берлин), Борусия (Мьонхенгладбах) и Борусия (Дортмунд) е безработен от близо три години, откакто напусна Ница, и сега е решил да приключи кариерата си.

„Реших отдавна, защото така се чувствах. Свърши се, стига толкова“, каза швейцарецът пред вестник "Блик”, цитиран от БТА.

Откакто напусна Ница, Фавър е получавал оферти от Европа и Саудитска Арабия, но ги е отхвърлил. Най-големият му успех е спечелването на титлата в Швейцария с ФК Цюрих през 2006 и 2007 година. Той има и една суперкупа на Германия с Дортмунд - 2019 г.

