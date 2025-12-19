Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Ковач и Дортмунд надиграха Мьонхенгладбах тактически и се изкачиха на второто мяст

Ковач и Дортмунд надиграха Мьонхенгладбах тактически и се изкачиха на второто мяст

  • 19 дек 2025 | 23:43
  • 605
  • 2

Отборът на Борусия (Дортмунд) постигна изключително ценна победа с 2:0 срещу съименниците си от Борусия (Мьонхенгладбах).

Благодарение на успеха "жълто-черните" се изкачиха поне временно еднолично на второто място с шест точки зад лидера Байерн (Мюнхен). Съперникът от Гладбах пък остана в долната половина на таблицата и към момента е по-близо до зоната на изпадащите, отколкото до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Домакините наложиха натиск в началото и имаха щастието да отбележат ранен гол. Той бе дело на Юлиан Брант в 10-ата минута, след което той и неговите съотборници се прибраха, изчаквайки търпеливо нови възможности.

Браненето на резултата, разбира се, доведе и до някои неприятни наказания за домакините, като непосредствено след почивката Емре Джан и Нико Шлотербек получиха жълти картони. До края съшерниците предложиха чиста игра и видяхме единствено още едно официално предупреждение, което бе на Лука Нетц от гостите в добавеното време.

Само две минути по-късно неговите съотборници имаха нови поводи за притеснения. Стигна се до контраатака и в 97-ата минута Максимилиан Байер, който се появи в игра четвърт час след началото на второто полувреме, завърши блестящо контраатака и оформи крайния резултат.

