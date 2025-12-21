Мареска: След втория гол имахме шанса да грабнем победата

Енцо Мареска сподели, че неговия Челси е заслужавал да победи в срещата от 17-ия кръг на английската Премиър лийг срещу тима на Нюкасъл. “Свраките” поведоха с 2:0, но в крайна сметка “сините” стигнаха до 2:2 и дори можеха да стигнат до пълен обрат.

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

„Разбира се, противникът заслужаваше да спечели след първото полувреме, но след второто ние заслужавахме.

След втория гол имахме три или четири шанса да грабнем победата.

🔵⭐️ Enzo Maresca: “Reece James… once again, he was fantastic”.



“It was a top performance. He played for an hour as a midfielder and for the last half an hour, he was as a full-back. We are happy for him”. pic.twitter.com/f3epHZZnGP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025

Ключовият момент за мен беше голът, който допуснахме в началото.

Допускаш гол три минути след началото на мача и играта се развива в посока, която противникът иска.

Но ние вкарахме два пъти през второто полувреме и можехме да вкараме още. Направихме някои промени на полувремето.

През последната седмица победихме Евертън, стигнахме до полуфиналите за Карабао Къп и завършихме наравно с Нюкасъл – това винаги е добър резултат. Доволен съм от реакцията на играчите“, каза мениджърът на Челси.