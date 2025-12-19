Мареска: Слуховете за Ман Сити са стопроцентова спекулация

Мениджърът на Челси Енцо Мареска определи като “стопроцентови спекулации” появилите се вчера информации, според които е свързван като фаворит на ръководството на Манчестър Сити за мениджърския пост в клуба, в случай че Джосеп Гуардиола реши да напусне след края на сезона. Италианецът напомни, че има контракт с лондончани до 2029 година и е напълно щастлив да работи на “Стамфорд Бридж”.

“Това изобщо не ме засяга, защото знам, че е 100 процента спекулация. В този момент нямам време за подобни неща, преди всичко защото имам договор тук до 2029 година. Казвах много пъти, че фокусът ми е само върху този клуб и съм много горд, че съм тук. Това са спекулации. Преди една седмица в Италия беше същото с Ювентус. Не обръщам внимание, защото знам, че не е вярно. Сега е важно да разберем причината, поради която тази новина се появи. Но това не е моя работа - изобщо не ме интересува”, заяви Мареска на днешната си пресконференция.

Запитан дали е уверен, че ще бъде начело на Челси и през следващия сезон, той отговори: “Абсолютно. Имам договор до 2029 година. Нямам какво да добавя. Не обръщам внимание на тези спекулации. Ако продължа да говоря за това, ще изглежда, че му обръщам внимание. Фокусиран съм единствено върху мача с Нюкасъл”.

Италианецът добави, че нападателят Лиъм Делап, който се възстановява от контузия, най-вероятно ще се завърне за мача с Астън Вила на 27 декември.

“Вероятно Лиъм Делап и Дарио Есуго ще са на разположение за следващия мач срещу Астън Вила, което е добра новина. Преди казахме, че не знаем колко дълго точно ще отсъства Лиъм, но нещата при него се развиват много добре. Ромео Лавия и Ливай Колуил все още са аут”.

“За мен винаги е трудно срещу Нюкасъл. Мениджърът им е фантастичен и върши фантастична работа от години. Сандро Тонали, Гимараеш, Жоелинтон, Майли - всички тези играчи от халфовата линия са фантастични. Те са национали, допълват се взаимно. Физически силни са и добри с топката. Те са 100% завършени. Трудно е за който да е отбор да се изправи срещу тях".

Снимки: Imago