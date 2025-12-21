Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Чави Симонс се извини на своя капитан Ван Дайк и на всички в Тотнъм

Чави Симонс се извини на своя капитан Ван Дайк и на всички в Тотнъм

  • 21 дек 2025 | 14:09
  • 311
  • 0
Чави Симонс се извини на своя капитан Ван Дайк и на всички в Тотнъм

Халфът на Тотнъм Чави Симонс поднесе извиненията си на своя сънародник и капитан на националния отбор на Нидерландия Вирджил ван Дайк. Полузащитникът влезе много опасно с бутоните в ахилеса на бранителя и след намесата на ВАР получи червен картон, оставяйки отбора си с 10 човека още в 33-тата минута.

Още на терена той се извини на Ван Дайк, а впоследствие го направи и в своя профил в “Инстаграм”, където написа: “Стават грешки. Върдж е мой капитан и никога не бих наранил умишлено него или който да било друг. Поемем отговорност и се извинявам на моите съотборници в Тотнъм, на мениджъра и на феновете”.

Симонс ще получи наказание от три мача за червения картон, който получи.

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че не мисли, че тези влизания трябва да се наказват с червени картони.

"Не харесвам този тип червени картони, защото мисля, че играта приключва, ако това е червен картон. Не мисля, че е безразсъдно влизане. Не мисля, че е с изключителна сила. Имаме съдийско решение и то за беше жълт картон, така че не мисля, че това е червен картон.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

  • 21 дек 2025 | 13:50
  • 1600
  • 0
Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

  • 21 дек 2025 | 10:19
  • 3822
  • 0
Португалец пое Леванте

Португалец пое Леванте

  • 21 дек 2025 | 10:10
  • 974
  • 0
Реал Сосиедад се довери на американец

Реал Сосиедад се довери на американец

  • 21 дек 2025 | 09:59
  • 918
  • 1
Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

  • 21 дек 2025 | 09:48
  • 1238
  • 6
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 6480
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 15175
  • 69
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 6843
  • 14
Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

  • 21 дек 2025 | 08:45
  • 7639
  • 9
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 6480
  • 6
"Сините" не се дават на плевенчани

"Сините" не се дават на плевенчани

  • 21 дек 2025 | 13:00
  • 2824
  • 1
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 1188
  • 3