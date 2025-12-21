Чави Симонс се извини на своя капитан Ван Дайк и на всички в Тотнъм

Халфът на Тотнъм Чави Симонс поднесе извиненията си на своя сънародник и капитан на националния отбор на Нидерландия Вирджил ван Дайк. Полузащитникът влезе много опасно с бутоните в ахилеса на бранителя и след намесата на ВАР получи червен картон, оставяйки отбора си с 10 човека още в 33-тата минута.

Още на терена той се извини на Ван Дайк, а впоследствие го направи и в своя профил в “Инстаграм”, където написа: “Стават грешки. Върдж е мой капитан и никога не бих наранил умишлено него или който да било друг. Поемем отговорност и се извинявам на моите съотборници в Тотнъм, на мениджъра и на феновете”.

Симонс ще получи наказание от три мача за червения картон, който получи.

🙌 Fair play to Xavi Simons, who's come out immediately after the game to apologise for his tackle on Virgil van Dijk. pic.twitter.com/Own1lRBLq2 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 20, 2025

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че не мисли, че тези влизания трябва да се наказват с червени картони.

"Не харесвам този тип червени картони, защото мисля, че играта приключва, ако това е червен картон. Не мисля, че е безразсъдно влизане. Не мисля, че е с изключителна сила. Имаме съдийско решение и то за беше жълт картон, така че не мисля, че това е червен картон.“

A real head loss moment for Xavi Simons 🟥 pic.twitter.com/7DozHojEv6 — ESPN UK (@ESPNUK) December 20, 2025

