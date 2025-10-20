Херманщат с Антони Иванов допусна трета поредна загуба

Отборът на Херманщат продължи с лошото си представяне от началото на сезона в Суперлигата на Румъния. Днес той допусна трета поредна загуба след 0:2 в домакинството си на Миеркурия Чук. Българският халф Антони Иванов бе титуляр за домакините и остана на терена цял мач, въпреки, че получи жълт картон.

Мартон Епел откри резултата в 38-ата минута, а Суфиан Джебари добави втори гол за гостите в 77-ата минута.

След тази загуба Херманщат остава на предпоследното 15-о място с 10 точки в актива си. Миеркурия пък се изкачи леко в таблицата, като излезе на 13-тата позиция с 12 точки.