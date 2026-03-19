Треньорът на Щутгарт: Трябва да бъдем умни и да го покажем във всички аспекти

Щутгарт няма да атакува с пълни сили след началния съдийски сигнал в мача срещу Порто в четвъртък от осминафиналите в Лига Европа, заяви треньорът на германския отбор Себастиан Хьонес. Щутгарт загуби с 1:2 гостуването си в Португалия миналата седмица и трябва да навакса изоставането си.

"Загубите не се наваксват единствено в първите минути от мачовете. Ако вкараме ранен гол, това определено създава импулс, но двубоят е много дълъг. Трябва да бъдем умни и да го покажем във всички аспекти, необходими за такъв сблъсък", каза Хьонес пред медиите.

ВАР помогна на Порто да не пропилее отново два гола преднина

Нападателят на Щутгарт и германски национал Дениз Ундав нарече мача "първият истински финал" след спечелването на купата на Германия през миналата година.

"Отборът е пълен с ентусиазъм, всички искаме да продължим напред - победата е всичко, което има значение", коментира Ундав.

Щутгарт се стреми да достигне до 1/4-финал в евротурнирите за първи път след участието на финал в турнира за Купата на носителите на купи през 1998 г.