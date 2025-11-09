Популярни
Херманщат и Антони Иванов изпуснаха ФКСБ в луд мач

  • 9 ное 2025 | 22:55
  • 375
  • 0
Херманщат и Антони Иванов изпуснаха ФКСБ в луд мач

Отборите на Херманщат и ФКСБ изиграха истински трилър в сблъсъка помежду си от 16-ия кръг на румънската Супер лига. Срещата завърши при зрелищното 3:3, като драмата продължи до последната секунда. В състава на домакините цял мач записа българинът Антони Иванов, макар да получи жълт картон още в 17-ата минута.

Тон за головото шоу даде Мамаду Тиам, който откри резултата за гостите още в 4-тата минута.

Херманщат обаче направи пълен обрат, благодарение на точни изстрели на Аурелиан Читу в 26-ата и 55-ата минута.

ФКСБ отново изравни в 63-тата минута с гол на Давид Микулеску, а впоследствие и трети гол на гостите бе отменен заради засада.

Впоследствие обаче столичани останаха в намален състав, след като Даниел Бирлигеа си изкара два бързи жълти и съответно червен картон.

Бившият нападател на Левски и ЦСКА Серджиу Буш можеше да се превърне в герой за домакините, след като направи резултата 3:2 в 87-ата минута.

В добавеното време на мача обаче ФКСБ все пак се спаси от загубата и стигна до крайното 3:3 след попадение на Денис Политик в 93-тата минута.

С това реми бе сложен край на ужасяващата серия на Херманщат от пет поредни загуби в първенството. Тимът обаче има доста за какво да съжалява, че не взе трите точки. Той остава в опасната зона на 15-ата позиция с 11 точки.

ФКСБ пък се намира на 9-ото място с 20 точки в актива си до момента.

