Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

Херманщат поднесе изненада при визитата си на Рапид (Букурещ) от 10-ия кръг на румънската Суперлига и спечели с 2:1. Като титуляр за тима от Сибиу започна българският халф Антони Иванов, а един от головете отбеляза познатият у нас от изявите си в ЦСКА и Левски Серджиу Буш.

Рапид стартира кампанията много силно, но преди седмица направи равенство с Университатя (Клуж), а снощи допусна първа загуба. Домакините не отправиха нито един точен удар до почивката, а след нея притиснаха съперника си и откриха резултата с гол на Александру Добре в 59-ата минута. 27-годишният нападател се разписа след пас на Кристиан Манеа.

Рапид имаше още положения, но не вкара втори гол. Така се стигна до 78-ата минута, когато влезлият като резерва Буш получи много време в наказателното поле и с мощен шут възстанови равенството - 1:1. Топката два пъти се отби от напречната греда, преди да спре зад голлинията.

Това обаче не беше всичко, защото в добавеното време защитата на Рапид отново се провали и позволи на ветерана Аурелиан Читу отблизо да донесе победата на Херманщат и да изкачи отбора на 11-то място в подреждането.