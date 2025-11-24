Две дузпи оформиха равенство за Херманщат в отсъствието на Иванов

Отборите на Металоглобус Букурещ и Херманщат не се победиха в среща от 17-ия кръг на румънската Суперлига. Мачът завърши 1:1, след като и двата тима получиха по една дузпа в своя полза. За гостите не игра българският халф Антони Иванов, тъй като изтърпява наказание за натрупани картони.

Металоглобус пръв си спечели дузпа в 60-ата минута и тя бе реализирана от Драгош Хуйбан.

След това в 82-рата минута съдията посочи бялата точка и в полза на гостите, а Кристиан Негуц отбеляза за 1:1.

Това реми обаче не зарадва и двата клуба, които остават на последните две места в класирането. Херманщат е 15-и с 12 точки, а Металоглобус е 16-и с 8 точки.