  Херманщат
  2. Херманщат
  Супер гол на Антони Иванов не бе достатъчен за Херманщат

Супер гол на Антони Иванов не бе достатъчен за Херманщат

  • 30 ное 2025 | 21:24
  • 142
  • 0
Супер гол на Антони Иванов не бе достатъчен за Херманщат

Антони Иванов отбеляза много красив гол за своя Херманщат, но той се оказа само почетен в мача срещу УТА Арад от 18-ия кръг на румънската Суперлига. Българинът бе титуляр за домакините и прекара на терена пълни 90 минути, като порази вратата на съперника в 72-рата минута, но срещата завърши при резултат 1:2.

Мачът тръгна лошо за Херманщат още от първото полувреме, като в 18-ата минута Кристиан Негуц получи директен червен картон за опасна игра.

В началото на втората част УТА се възползва от численото си предимство и в 53-тата минута Мариус Коман откри резултата с глава.

Само три минути по-късно гостите удвоиха след страхотно изпълнение на Хаким Абдала, който премина през няколко защитници и с удар от границата на пеналта порази вратата.

В 72-рата минута Антони Иванов върна надеждите на Херманщат, разписвайки се с прекрасен изстрел от воле извън наказателното поле, като за гола помогна и намесата на защитник, който в последния момент промени траекторията на топката.

Това бе поредно разочарование за Херманщат, който вече осем поредни мача няма победа на сметката си и заема предпоследното място в класирането с 12 точки. УТА Арад пък излезе на 7-ото място с 25 точки.

