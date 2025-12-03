Херманщат и Антони Иванов с нова победа за Купата на Румъния

Отборът на Херманщат победи с 3:1 като гост на Ботошани в среща от група "D" за купата на Румъния. Българинът Антони Иванов взе участие в мача, появявайки се в игра като резерва в 58-ата минута. Роля за успеха на гостите пък имаше бившият нападател на ЦСКА и Левски Серджиу Буш, който реализира последния гол за своя тим.

Ботошани поведе с попадение на Енцо Лопес в 10-ата минута, но Херманщат израви в 24-тата минута чрез Александру Ороян.

През второто полувреме гостите наложиха волята си с голове на Марко Гьоргиевски в 52-рата и Серджиу Буш в 78-ата минута.

Така Херманщат, който изпитва затруднения в първенството, продължава убедителното си представяне за Купата на Румъния, като с 6 точки е водач в групата. Ботошани остава 5-и с 1 точка.