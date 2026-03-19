Интер Маями отпадна от турнир въпреки гол на Меси

  • 19 март 2026 | 03:49
Звездният отбор на Интер Маями не успя да преодолее 1/8-финалите в турнира за Шампионската купа на КОНКАКАФ, след като направи равенство 1:1 в реванша с Нешвил. Това бе и общият резултат от двубоя, след като първият мач преди седмица завърши при равенство 0:0. До продължения обаче не се стигна, тъй като тази надпревара е една от малкото в световен план, която все още признава гола на чужд терен, какъвто бе и регламентът в Европа до сезон 2020/2021 включително.

Голямата звезда на “чаплите” Лионел Меси откри резултата в 7-ата минута, а в 74-ата Кристиано Еспиноса вкара решаващото попадение за гостите. Съотборникът на Меси от дрийм тийма на Барселона - Луис Суарес, стартира двубоя на резервната скамейка и се появи в 78-ата минута на двубоя при резултат 1:1, но той не успя да направи необходимото, за да спомогне неговият тим да се върне на победния път.

Миналата година Интер Маями направи далеч по-добро представяне в същата надпревара и дори бе близо до трофея, но отпадна на крачка от големия финал след две загуби с 0:2 и 1:3 от Ванкувър Уайткапс.

В следващия кръг на турнира Нешвил ще срещне по-силния измежду Клуб Америка от Мексико и Филаделфия Юниън. Представителите на “ацтеките” спечелиха първия мач с 1:0.

