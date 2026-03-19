Катастрофата за Нюкасъл продължава - Тонали се контузи

Полузащитникът на английския Нюкасъл и на Италия по футбол Сандро Тонали е бил заменен принидутелно поради контузия в днешната среща с Барселона и по всяка вероятност ще пропусне баражите за Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико. Барселона помете Нюкасъл със 7:2 и с общото 8:3 продължава към следващия кръг на най-престижния футболен турнир в света. Осем дни преди Италия да започне плейофите си за квалификациите за Световното първенство, Тонали изглежда контузи лявото си бедро, докато се връщаше назад, за да блокира Фермин Лопес, като изби топката в ъглов удар.

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

Резултатът беше 4:2 в началото на второто полувреме, а нападателят на Барселона Роберт Левандовски отбеляза с глава от корнера, за да гарантира класирането на испанския шампион за четвъртфиналите на Шампионската лига. Тонали се очакваше да бъде титуляр за Италия, след като четирикратният шампион се стреми да играе на Световно първенство за първи път от 2014 г. насам. Италия е домакин на Северна Ирландия на 26 март на стадиона на Аталанта в Бергамо, а победителят ще пътува до Уелс или Босна и Херцеговина пет дни по-късно. Победителят от плейофната схема ще влезе в група за Световното първенство със съорганизатора Канада, Швейцария и Катар.

Dramma Italia, Tonali rischia di saltare i playoff per il #Mondiale! Il centrocampista ha lasciato il campo a causa di un problema muscolare nel corso del match di #ChampionsLeague tra #Barcellona e #Newcastle



I DETTAGLI: https://t.co/TfySMyRIJV pic.twitter.com/wdtvFJwNuD — Armando Areniello (@ArmandoAreniell) March 18, 2026