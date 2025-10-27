Точката с жълт картон при загуба на Херманщат

Водачът в румънското първенство Ботошани продължава да впечатлява с изявите си на собствен терен. Днес съставът на Лео Грозаву се наложи с 2:0 над гостуващия Херманщат и събра 31 точки.

Антони Иванов беше титуляр за Херманщат и остана на терена до последния съдийски сигнал. Българският халф получи жълт картон в 86-ата минута, а отборът му регистрира четвърто поредно поражение и се намира на 15-о място в класирането с с едва 10 точки. На дъното със 7 пункта е новакът Металглобус-Букурещ.

Срещата започна с пропуск за гостите, след което Ботошани набързо вкара два гола и си осигури комфортен аванс. Резултата откри Микола Ковталюк с добавка отблизо в 18-ата минута. В 28-ата Чарлс Петро се оказа непокрит на далечната греда след центриране от корнер и с малко късмет прати топката в мрежата.

През втората част игралият у нас с екипите на ЦСКА и Левски Серджиу Буш пропля чисто положение след хубаво центриране от десния фланг на Антони Иванов.