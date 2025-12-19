Популярни
  Sportal.bg
  Манчестър Юнайтед
  Аморим: Ще се борим за титлата през следващите години, срещу Астън Вила може да се случи всичко

Аморим: Ще се борим за титлата през следващите години, срещу Астън Вила може да се случи всичко

  • 19 дек 2025 | 16:25
  • 712
  • 4
Аморим: Ще се борим за титлата през следващите години, срещу Астън Вила може да се случи всичко

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим вярва, че клубът няма да има нужда от много време, за да се бори отново за титлата в Премиър лийг. Повод за това стана интервю на легендарния сър Алекс Фъргюсън, който изрази мнението, че клубът може да не успее да спечели Висшата лига още десет година, правейки връзка с периода без титла на Ливърпул. Португалецът говори и по други интересни теми преди неделното гостуване на отбора в най-добра форма - Астън Вила.

За Коби Мейну и демонстрацията на брат му, който се появи на “Олд Трафорд” с фланелка “Освободете, Коби”:

- Не Коби носеше тази тениска. Той няма да започне като титуляр заради нея, но няма да остане и на пейката по тази причина. Ще играе, ако сметнем, че е правилният човек. Трябва да се справим с това, но няма да направя нещо на Коби само защото някой от семейството му върши нещо.

За Астън Вила:

- Всичко може да стане. Те имат мениджър, който е много опитен. Когато гледаш Вила, усещаш, че това е много зрял отбор. Унай Емери не се паникьосва, когато губи. Той контролира емоциите си през цялото време. Те са много силен отбор. Способни са да се борят докрай.

Гледахме отново мача срещу Борнемут. Можем да избегнем тези голове.Трябва да работим върху някои детайли, за да допускаме по-малко попадения, защото в крайна сметка това ще е от решаващо значение.

За Бруно Фернандеш и неговото интервю:

- Не знам дали е справедливо аз да коментирам. Той говори за своите чувства, така че трябва да питате него. Той е пример, дава всичко от себе си. Залага всичко на карта във всяка тренировка и във всеки мач. В това отношение е специален.

За изказването на сър Алекс Фъргюсън, че може да мине още едно десетилетие преди Юнайтед да спечели отново титлата:

- Той разбира футбола повече от мен, особено английския футбол. Не мисля, че ще ни отнеме толкова време, за да спечелим лигата. Не знам кой мениджър ще бъде тук, но наистина вярвам, че можем да се борим за титлата през следващите години. Трябва да водиш всякакви вътрешни битки и аз съм тук, за да направя това. Ще се боря и няма да се откажа. Подобряваме се като отбор, като група".

