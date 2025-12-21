Ради Здравков: С подкрепата на всички, и най-вече със своя характер, Любо Пенев ще пребори болестта

Легендата на ЦСКА Радослав Здравков изрази надежда, че Любослав Пенев ще се пребори с коварното заболяване и отново ще започне пълноценна работа. Бившият атакуващ полузащитник на "армейците" се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Ел Голеадор, който провежда своето лечение в Германия.

"Не съм от хората, които обичат да приказват много. В момента всяка една дума е излишна. Самият факт, че толкова много хора, не само днес, са съпричастни с коварната болест на Любо Пенев. Сигурен съм, че с подкрепата на всички, и най-вече със своя характер, той ще пребори болестта и отново ще започне пълноценно да работи.

Васил Терзиев се включи в благотворителния турнир за Любо Пенев

Любо Пенев държи много на професионализма и дисциплината и може би затова постигна тези успехи. Всички се молим за него", допълни Здравков.