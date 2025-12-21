Васил Терзиев се включи в благотворителния турнир за Любо Пенев

Кметът на София Васил Терзиев се включи в благотворителния турнир, който се провежда в "Драгалевци" в подкрепа на легендарния Любослав Пенев. Както е известно, Ел Голеадор се бори с онкологично заболяване и в момента се намира в клиника в Германия, където се провежда лечението му.

Един от най-успешните футболисти в историята на България вече е преминал първия курс по имунотерапия. За да се направят всички нужни процедури, са необходими около 300 000 евро.

"Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас. Организаторите ме поканиха. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет. Изключително се радвам, че има толкова много отбори. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел. Винаги когато сме на терена, е много приятно. С такива легенди е още по-специално чувството", сподели Терзиев.