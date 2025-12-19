Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

Фондация ЦСКА продължава активната си кампания в подкрепа на легендарния ни нападател Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване в Германия. Любо вече премина първия курс по имунотерапия, като половината от необходимата сума за процедурата (25 302,49 лв.) бе преведена от средствата, които се набират в дарителската кампания на нашата фондация.

Към днешна дата (19 декември) общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за оказване на помощ за лечението на Любослав Пенев, а след направения превод наличната сума в дарителската сметка е 57 517,17 лв. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв., които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев.Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което Фондация ЦСКА отново призовава всички, които имат възможност, да се включат в кампанията.

Нека застанем до Любо в най-важната му битка! Той го заслужава!Любо, с теб сме!

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев



Данните с броя на дарителите и събраните средства се актуализират всеки ден на страницата на Фондация ЦСКА.