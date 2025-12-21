Популярни
  Чочев за Любослав Пенев: Когато влезе в съблекалнята, се усеща как въздухът трепери

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев също взе участие в благотворителния турнир за Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване. Халфът на "орлите" каза много хубави думи за Ел Голеадор, който го вика за първи път в националния отбор на България.

"Щастлив съм, че има толкова голям интерес към турнира. Това показва какво уважение има българският народ към г-н Пенев. Всички сме съпричастни с него. Той е един изключителен треньор и професионалист. Държи на всеки един детайл не само на терена, но и извън него. При него направих най-силния си сезон и успях да стана голмайстор на efbet Лига. Неговите съвети ми помогнаха. Той, като един голям нападател, ми помогна много да развия играта си и продължава да ми помага на терена.

Когато влезе в съблекалнята, всеки един от футболистите има респект към него. Усеща се как въздухът в съблекалнята трепери. Първите ми повиквателни в националния отбор са при него. За всеки един футболист е мечта и чест да играе за националния отбор.

Почивката ще е малка. Очаква ни нов тежък полусезон. Битката няма да бъде само между нас с Левски. ЦСКА направи серия от силни мачове, ЦСКА 1948 също е горе в класирането. Мисля, че до края първенството ще бъде интересно. Надявам се, че ние отново ще бъдем шампиони.

В Лига Европа ни трябва една победа в тези два мача. Като отбор изпращаме много добра година - спечелихме Купата, Суперкупата, станахме шампиони. В личен план изпращам добра година, щом семейството ми е здраво и щастливо. Щом е такова класирането и разликата е такава, значи класирането е обективно", каза Чочев.

