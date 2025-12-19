Исак победи Гьокереш в битката за “Златната топка” на Швеция

Нападателят на Ливърпул Александър Исак снощи бе избран за Най-добър футболист на Швеция за годината и за първи път в кариерата си получи “Златната топка”. Той спечели приза, изпреварвайки големия си конкурент Виктор Гьокереш, който бе победил в предишната година. Нападателят на Арсенал обаче взе приза за Най-добър нападател, изпреварвайки на свой ред Исак в тази категория.

В периода ноември 2024-та - ноември 2025-а, който се взема предвид, Исак отбеляза 22 гола и направи четири асистенции в 31 мача на Нюкасъл, като имаше голяма заслуга за първия трофей на клуба от 70 години - “Карабао Къп”. С това си представяне той си осигури и рекордния трансфер в Ливърпул. През тази есен формата му спадна заради липсата на подготовка и контузии, като той има два гола в 15 мача за мърсисайдци.

Виктор Гьокереш направи феноменален сезон със Спортинг (Лисабон), като отбеляза 54 гола и направи 13 асистенции в 52 мача за “лъвовете”. С това той също си издейства звезден трансфер в Арсенал, където също за момента не оправдава всички очаквания с шест гола в 19 мача във всички турнири.

Днес Ливърпул изрично поздрави Исак в социалните мрежи за спечеления приз.

Congrats, Alex 👏



Alexander Isak was named 2025 Swedish Men's Player of the Year last night 🏆🇸🇪 pic.twitter.com/Zp7PL9GktJ — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2025

The skipper congratulating Alex on winning the Guldbollen 🤩🇸🇪 pic.twitter.com/SVsmblMOXr — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2025