Исак победи Гьокереш в битката за “Златната топка” на Швеция

Нападателят на Ливърпул Александър Исак снощи бе избран за Най-добър футболист на Швеция за годината и за първи път в кариерата си получи “Златната топка”. Той спечели приза, изпреварвайки големия си конкурент Виктор Гьокереш, който бе победил в предишната година. Нападателят на Арсенал обаче взе приза за Най-добър нападател, изпреварвайки на свой ред Исак в тази категория.
В периода ноември 2024-та - ноември 2025-а, който се взема предвид, Исак отбеляза 22 гола и направи четири асистенции в 31 мача на Нюкасъл, като имаше голяма заслуга за първия трофей на клуба от 70 години - “Карабао Къп”. С това си представяне той си осигури и рекордния трансфер в Ливърпул. През тази есен формата му спадна заради липсата на подготовка и контузии, като той има два гола в 15 мача за мърсисайдци.
Виктор Гьокереш направи феноменален сезон със Спортинг (Лисабон), като отбеляза 54 гола и направи 13 асистенции в 52 мача за “лъвовете”. С това той също си издейства звезден трансфер в Арсенал, където също за момента не оправдава всички очаквания с шест гола в 19 мача във всички турнири.
Днес Ливърпул изрично поздрави Исак в социалните мрежи за спечеления приз.