  Футбол свят
  2. Футбол свят
  3. Исак победи Гьокереш в битката за “Златната топка” на Швеция

  • 19 дек 2025 | 17:09
  • 117
  • 0
Нападателят на Ливърпул Александър Исак снощи бе избран за Най-добър футболист на Швеция за годината и за първи път в кариерата си получи “Златната топка”. Той спечели приза, изпреварвайки големия си конкурент Виктор Гьокереш, който бе победил в предишната година. Нападателят на Арсенал обаче взе приза за Най-добър нападател, изпреварвайки на свой ред Исак в тази категория.

В периода ноември 2024-та - ноември 2025-а, който се взема предвид, Исак отбеляза 22 гола и направи четири асистенции в 31 мача на Нюкасъл, като имаше голяма заслуга за първия трофей на клуба от 70 години - “Карабао Къп”. С това си представяне той си осигури и рекордния трансфер в Ливърпул. През тази есен формата му спадна заради липсата на подготовка и контузии, като той има два гола в 15 мача за мърсисайдци.

Виктор Гьокереш направи феноменален сезон със Спортинг (Лисабон), като отбеляза 54 гола и направи 13 асистенции в 52 мача за “лъвовете”. С това той също си издейства звезден трансфер в Арсенал, където също за момента не оправдава всички очаквания с шест гола в 19 мача във всички турнири.

Днес Ливърпул изрично поздрави Исак в социалните мрежи за спечеления приз.

Сър Алекс: Аморим е добър човек, не му е лесно, може да отнеме още 10 години, за да станем шампиони

  • 19 дек 2025 | 13:23
  • 1455
  • 3
Артета с равносметка за шестте години начело на Арсенал и оптимистични новини за контузените

  • 19 дек 2025 | 12:36
  • 2190
  • 0
Слот даде добри новини за Собослай, Фримпонг и Гакпо и заяви: Може занапред да очаквате повече от нас

  • 19 дек 2025 | 12:30
  • 4276
  • 2
Мареска: Слуховете за Ман Сити са стопроцентова спекулация

  • 19 дек 2025 | 11:51
  • 2909
  • 1
Множество ранени след финала за Купата на Колумбия между градските съперници от Меделин

  • 19 дек 2025 | 11:42
  • 1135
  • 1
Тиери Анри призова Селтик за търпение към Нанси въпреки четирите загуби

  • 19 дек 2025 | 11:30
  • 1465
  • 0
11-те на Берое и Лудогорец

  • 19 дек 2025 | 16:23
  • 2128
  • 13
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 7001
  • 6
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 3041
  • 0
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 9169
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 10126
  • 7
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 13712
  • 33