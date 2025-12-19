Популярни
Росен Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"
Нов проблем ще забави завръщането на Хавертц с месец

  • 19 дек 2025 | 11:21
  • 726
  • 1

Завръщането на офанзивния футболист на Арсенал Кай Хавертц ще се отложи с около месец заради временно усложнение, което е получил германецът в хода на своята рехабилитация, съобщава “Дейли Мейл”. Нападателят не е играл от първия мач на "топчиите" в Премиър лийг - дербито с Манчестър Юнайтед, когато получи контузия в коляното и бе опериран. Очакваше се, че до седмица той да се завърне в групата, но в последните тренировки се е появил проблем. Сега новата цел е да попадне в групата на Арсенал някъде в средата на януари. Според “Дейли Мейл” има известен шанс той да е готов за големия сблъсък с Ливърпул на 8 януари, но е по-вероятно това да се случи в мача от третия кръг на ФА Къп срещу Портсмут три дни по-късно.

Контузиите в Арсенал и през този сезон са доста. Вече се завърнаха Виктор Гьокереш, Нони Мадуеке, Габриел Жезус и Уилям Салиба. Хавертц, Габриел Магаляеш, Кристиан Москера, Бен Уайт и Макс Дауман все още са извън строя.

