Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Жребий за 1/4-финалите за Купата на България
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Конате искал заплата като на Салах или Ван Дайк

Конате искал заплата като на Салах или Ван Дайк

  • 18 дек 2025 | 11:22
  • 425
  • 2

Ливърпул и Ибрахима Конате преговарят за нов договор на французина от близо 18 месеца, информира Люис Стийл от "Дейли Мейл". Настоящият контракт на централния защитник изтича през следващото лято, а все още двете страни са много далеч от споразумение. Самият Коната иска клубът да го третира като един от най-добрите играчи в отбора и поради тази причина настоява да заплата, подобна на тези на най-високоплатените футболисти в Ливърпул - Мохамед Салах и Вирджил ван Дайк. Ръководството не е готово да му даде това.

Въпреки лошата форма на Конате от началото на сезона в клуба все още гледат на него като на един от най-добрите бранители в Европа, така че няма да оттеглят офертите, които са му отправили досега.

Реал Мадрид бе свързван с французина, но според последните информации кралският клуб се е отказал да го привлича. Пари Сен Жермен също проявява интерес.

През следващия месец Конате ще може да преговаря с чуждестранни клубове, ако все още не е подновил контракта си. Дори и при тази неясна ситуация, на "Анфийлд" не планират да го продадат през зимата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Наполи и Милан дават старт на битката за Суперкупата на Италия

Наполи и Милан дават старт на битката за Суперкупата на Италия

  • 18 дек 2025 | 07:33
  • 4958
  • 2
Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
  • 7526
  • 1
ФИФА създава нов турнир

ФИФА създава нов турнир

  • 18 дек 2025 | 06:36
  • 3487
  • 3
Суперкомпютър изчисли новия шампион на Купата на африканските нации

Суперкомпютър изчисли новия шампион на Купата на африканските нации

  • 18 дек 2025 | 05:59
  • 4490
  • 0
Барселона не се отказва от Хулиан Алварес

Барселона не се отказва от Хулиан Алварес

  • 18 дек 2025 | 05:32
  • 3469
  • 2
Атлетико Мадрид посяга към играч на Манчестър Сити за зимния трансферен прозорец

Атлетико Мадрид посяга към играч на Манчестър Сити за зимния трансферен прозорец

  • 18 дек 2025 | 04:59
  • 2851
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 11872
  • 1
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 12586
  • 25
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 7664
  • 10
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 3408
  • 2
Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
  • 7526
  • 1
Бившият клуб на Бурас иска да си го върне обратно

Бившият клуб на Бурас иска да си го върне обратно

  • 18 дек 2025 | 08:08
  • 11799
  • 7