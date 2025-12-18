Конате искал заплата като на Салах или Ван Дайк

Ливърпул и Ибрахима Конате преговарят за нов договор на французина от близо 18 месеца, информира Люис Стийл от "Дейли Мейл". Настоящият контракт на централния защитник изтича през следващото лято, а все още двете страни са много далеч от споразумение. Самият Коната иска клубът да го третира като един от най-добрите играчи в отбора и поради тази причина настоява да заплата, подобна на тези на най-високоплатените футболисти в Ливърпул - Мохамед Салах и Вирджил ван Дайк. Ръководството не е готово да му даде това.

Въпреки лошата форма на Конате от началото на сезона в клуба все още гледат на него като на един от най-добрите бранители в Европа, така че няма да оттеглят офертите, които са му отправили досега.

Реал Мадрид бе свързван с французина, но според последните информации кралският клуб се е отказал да го привлича. Пари Сен Жермен също проявява интерес.

През следващия месец Конате ще може да преговаря с чуждестранни клубове, ако все още не е подновил контракта си. Дори и при тази неясна ситуация, на "Анфийлд" не планират да го продадат през зимата.