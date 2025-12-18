Популярни
  • 18 дек 2025 | 01:34
Нюкасъл срещу Ман Сити и лондонско дерби на 1/2-финалите на "Карабао Къп"

Носителят на трофея Нюкасъл Юнайтед ще се изправи срещу осемкратния победител Манчестър Сити в полуфиналите на "Карабао Къп". Това определи тегленият тази вечер жребий за тази фаза на турнира.

В другия полуфинал ще имаме лондонски сблъсък.Челси ще срещне победителя от двойката АрсеналКристъл Палас. „Сините“ обаче ще трябва да изчакат до вторник, 23 декември, за да узнаят кой от двата лондонски съперника ще им се противопостави.

Четвъртфиналният двубой на „артилеристите“ срещу „орлите“ беше пренасрочен, за да се избегне ситуация, в която воденият от Оливер Гласнер тим на Палас да изиграе три мача в рамките на пет дни поради участието си в Лигата на конференциите в четвъртък.

Първите срещи от полуфиналите ще се проведат в седмицата, започваща на 12 януари 2026 г., а реваншите са предвидени за седмицата от 2 февруари.

