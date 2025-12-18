Нюкасъл срещу Ман Сити и лондонско дерби на 1/2-финалите на "Карабао Къп"

Носителят на трофея Нюкасъл Юнайтед ще се изправи срещу осемкратния победител Манчестър Сити в полуфиналите на "Карабао Къп". Това определи тегленият тази вечер жребий за тази фаза на турнира.

В другия полуфинал ще имаме лондонски сблъсък.Челси ще срещне победителя от двойката Арсенал – Кристъл Палас. „Сините“ обаче ще трябва да изчакат до вторник, 23 декември, за да узнаят кой от двата лондонски съперника ще им се противопостави.

Chelsea will play Arsenal or Crystal Palace, while holders Newcastle United will face Manchester City in the Carabao Cup semi-finals.



Who will reach the final at Wembley? pic.twitter.com/2jqSnZ8wAs — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 17, 2025

Четвъртфиналният двубой на „артилеристите“ срещу „орлите“ беше пренасрочен, за да се избегне ситуация, в която воденият от Оливер Гласнер тим на Палас да изиграе три мача в рамките на пет дни поради участието си в Лигата на конференциите в четвъртък.

Първите срещи от полуфиналите ще се проведат в седмицата, започваща на 12 януари 2026 г., а реваншите са предвидени за седмицата от 2 февруари.