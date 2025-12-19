Слот даде добри новини за Собослай, Фримпонг и Гакпо и заяви: Може занапред да очаквате повече от нас

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори преди утрешното важно гостуване на шампионите на Тотнъм. Мърсисайдци са в серия от пет поредни мача без загуба и вече са само на две точки от топ 4, като целта е отборът да надгражда все повече и да се доближава до върха. Нидерландецът разкри, че контузията на неговия сънародник Коди Гакпо е по-лека от предварителните очаквания, но той няма да е готов за утре или за следващия мач. Джо Гомес също ще пропусне утрешната среща, но Джереми Фримпонг се завръща в групата след контузия. Доминик Собослай имаше проблеми с глезена след мача с Брайтън, но вчера е тренирал и може да започне като титуляр, ако всичко е наред с него след днешното занимание.

Ето и акцентите от днешната пресконференция на Слот:

За Салах:

- Миналата седмица казах, че действията говорят по-силно от думите и продължихме напред. Той беше в състава и беше първата резерва, която направих. Сега е с Египет на Купата на Африканските нации и ще играе важни мачове както за себе си, така и за страната си. Там целият фокус е върху него и не бива да има никакво разсейване от това да кажа нещо за него и Ливърпул. Не би било спеаведливо. Продължихме напред след интервюто в Лийдс и той игра срещу Брайтън.

За състоянието на контузените и новините около състава:

- Коди Гакпо премина преглед на ядрено-магнитен резонанс и нещата изглеждат обещаващо. Вече не сме толкова притеснени, колкото бяхме преди една или две седмици. Може би ще се върне по-рано от очакваното, но определено няма да е утре или следващата седмица. Джо Гомес също няма да в групата за утре. Доминик Собослай тренира вчера отчасти, така че да видим как е днес. От това зависи дали може да започне утре. Ако се чувства комфортно, ще стартира. Ще бъде титуляр само ако е напълно здрав. Джереми Фримпонг е в групата.

За мача с Тотнъм:

- През миналия сезон ни отне 92 минути, за да вкараме гол срещу Брентфорд, който бе воден от Томас Франк. Те добавиха няколко играчи и имат нов мениджър, така че не можем да сравняваме нашите мачове с Тотнъм от миналия сезон с този. Ние също привлякохме, но и загубихме играчи.

За прогреса в последно време и евентуалното завръщане в топ 4:

- Мисля, че напредваме. Победата винаги дава добро чувство и дух след толкова много промени през лятото. Първите 12, 13, 14 отбора са толкова близко в класирането, че една победа или една загуба има голямо значение. Има едно изключение, макар че Ман Сити се доближава до Арсенал, но те са доста далеч от нас. Основният ни фокус е да надградим последните пет мача. Бяхме солидни в защита. Това е добра основа, съчетана с това, че играчите са все по-готови да се състезават на нивото на Висшата лига. Мисля, че можем да очакваме повече за предстоящата част от сезона, отколкото показваме до момент".

Следвай ни:

Снимки: Imago