Гуардиола: Тук съм, щастлив съм, но никога не знаеш какво може да се случи

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола коментира появилите се вчера информации, че в клуба се готвят за живота без него, защото испанецът планира да си тръгне след края на сезона. Пеп заяви, че няма разговори с клуба за бъдещето си и се чувства щастлив, но във футбола никога не знаеш какво може да се случи.

"През последните три или четири години в определени периоди ми задават този въпрос. Рано или късно - на 75 или 76 години, ще напусна Манчестър Сити. Разбирам този въпрос да ми се задава, когато договорът ми изтича, но сега ми остават още 18 месеца. Толкова съм доволен, щастлив и развълнуван от развитието на отбора и това, че съм там. Но този въпрос изниква всеки сезон в определени моменти. Добре съм. Клубът и аз сме свързани по невероятен начин относно решенията, които трябва да вземем. Това, което ще се случи, ще се случи.

Дали в момента обсъждаме бъдещето ми? Няма такива дискусии. Край на темата. През втория или третия си сезон тук казах, че няма да остана завинаги. Но няма такива разговори. Разбира се, клубът трябва да е подготвен за всичко, включително за играчи, за изпълнителни директори. С изключение на собствениците, освен ако не решат да продадат клуба, което не мисля, че ще се случи, за всички останали трябва да са подготвени. Тук съм, но никой не знае какво може да се случи. Дори да имам 10-годишен договор, футболът се променя много. Сега съм фокусиран върху Уест Хам и след това да прекарам няколко дни с баща ми. След това се завръщам за Нотингам Форест, Съндърланд, Челси, Брайтън и всички неща, които ни предстоят”, заяви Гуардиола на днешната си пресконференция.

Пеп добави, че няма играчи на “гражданите”, които ще се завърнат за утрешното домакинство срещу Уест Хам.