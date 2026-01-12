Брентфорд привлече 18-годишен нападател от Брюж

Популярни
Елитният английски отбор Брентфорд привлече нападателя Кайе Фуро от Клуб Брюж за 8,7 милиона паунда. 18-годишният футболист подписа договор за пет години и половина и ще започне тренировки с отбора на Кийт Андрюс.

Фуро е отбелязал един гол в пет мача в първенството на Белгия, откакто проби в първия отбор и игра срещу Арсенал в Шампионската лига миналия месец.

Мениджърът на Брентфорд Андрюс каза: „Кайе е човек, когото следим от известно време и сме наистина развълнувани да го доведем в клуба. Харесвам качествата му и чувствам, че можем да ги доразвием. Нямам съмнение, че той ще бъде важен играч за нас.“

В Брентфорд играе бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който пристигна в английския клуб именно с трансфер от Брюж.

Снимки: Imago

