Байер и Ман Сити се споразумяха да прекратят наема на Ечевери

  19 дек 2025 | 13:52
Байер (Леверкузен) и Манчестър Сити са постигали взаимно съгласие да прекратят наема на Клаудио Ечевери в германския клуб, информира Фабрицио Романо. Аржентинският талант до момента изигра общо 11 мача във всички турнири, но с незначителното игрово време от само 270 минути с екипа на “аспирините”. В тях записа и една асистенция.

19-годишният футболист се завръща в Манчестър Сити, но през януари най-вероятно ще бъде пратен под наем в друг клуб. Интерес към него проявяват Жирона и бившия му тим Ривър Плейт. Договорът му с “гражданите” е до 2028 година.

Новината бе потвърдена и от треньор на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд, който заяви на днешната си пресконференция: “Взехме това решение заедно с Манчестър Сити и той ще се завърне там. В резултат на това няма да бъде в състава за мача с РБ Лайпциг. Това бе решено през последните няколко дни”.

Снимки: Imago

