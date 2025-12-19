Байер и Ман Сити се споразумяха да прекратят наема на Ечевери

Байер (Леверкузен) и Манчестър Сити са постигали взаимно съгласие да прекратят наема на Клаудио Ечевери в германския клуб, информира Фабрицио Романо. Аржентинският талант до момента изигра общо 11 мача във всички турнири, но с незначителното игрово време от само 270 минути с екипа на “аспирините”. В тях записа и една асистенция.

19-годишният футболист се завръща в Манчестър Сити, но през януари най-вероятно ще бъде пратен под наем в друг клуб. Интерес към него проявяват Жирона и бившия му тим Ривър Плейт. Договорът му с “гражданите” е до 2028 година.

Новината бе потвърдена и от треньор на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд, който заяви на днешната си пресконференция: “Взехме това решение заедно с Манчестър Сити и той ще се завърне там. В резултат на това няма да бъде в състава за мача с РБ Лайпциг. Това бе решено през последните няколко дни”.

🚨🇦🇷 Bayer Leverkusen and Man City have agreed to terminate Claudio Echeverri’s loan deal from January.



The Argentinian talent returns to Man City for new loan with Girona and River Plate both keen. 👀 pic.twitter.com/9OdDaKT4PM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025

Снимки: Imago