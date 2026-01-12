Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 3489
  • 1

ЦСКА стартира подготовката си в турския курорт Белек, където "червените" ще проведат двуседмичен лагер с 4 контролни срещи. Футболистите на Христо Янев тренираха в отлично настроение на перфектно подготвения терен, който ще използват за заниманията си през целия лагер.

Тренировката включваше физически натоварвания и игрова сесия, като всички нови попълнения активно участваха в упражненията. До момента "армейците" се подсилиха с 6 нови футболисти - Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра, Андрей Йорданов, Исак Соле и Димитър Евтимов.

Селекцията на ЦСКА може да надмине тази от 2012 година
Селекцията на ЦСКА може да надмине тази от 2012 година

В сряда (14 януари) столичани излизат в първата си проверка срещу полския Корона (Киелце). Мачът ще започне в 16:30 ч. българско време.

