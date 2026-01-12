Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Един от въпросите, които всички фенове на моторните спортове в България си задават е свързан с бъдещето на Никола Цолов и кога ще видим Българския лъв във Формула 1.

На теория това може да се случи още в хода на предстоящия сезон 2026, когато ще има повече от реален шанс Цолов да участва в свободни тренировки с някой от отборите на Ред Бул. Причините за това са няколко, а първата е свързана с правилника в световния шампионат.

Той задължава всеки тим да използва млад и неопитен пилот (пилот с по-малко от три старта във Формула 1) в поне две петъчни тренировки с всяка една от колите си в хода на сезона. Това означава, че в лагера на Ред Бул ще трябва да използват такъв пилот в общо шест тренировки през 2026 година – четири пъти в Ред Бул и два пъти в Рейсинг Булс. Причината Рейсинг Булс да трябва да използва само два пъти такъв пилот е присъствието на Арвид Линдблад, който сам ще изпълни това изискване още в началото на сезона и няма да трябва да пропуска сесии.

Арвид Линдблад преди дебюта си във Формула 1: Свикнал съм да бъда хвърлян в дълбокото

Откакто това правило беше въведено във Формула 1 в началото на 2022 година, от Ред Бул са дали шанс на общо шестима пилоти да участва в поне една свободна тренировка. Това са Юри Випс, Лиам Лоусън, Исак Хаджар, Джейк Денис, Аюму Иваса и гореспоменатият Линдблад.

Всички тези пилоти, с изключение на Денис, бяха част от академията на Ред Бул в момента, в който те взеха участие в съответните тренировки. А в момента спокойно можем да кажем, че водещият пилот в академията на Биковете е Никола Цолов, който единствен ще носи цветовете на Ред Бул във Формула 2 през предстоящия сезон.

Ред Бул се раздели с общо четирима пилоти от младежката си програма

Това поставя Българския лъв в отлична позиция да бъде повикан за участие в една или повече тренировки в хода на 2026 година, което ще бъде огромен успех както за него, така и за цяла България. За целта обаче Никола ще трябва да получи суперлиценз от ФИА, което не би трябвало да бъде проблем за българина, който отговаря на нужните условия, за да получи такъв лиценз, който обаче да важи само за свободни тренировки, но и за състезанията.

Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2

За лиценз за участие в свободни тренировки от ФИА изискват даден пилот на има събрани минимум 25 точки от участието си в различни шампионати или да участвал в поне шест състезания във Формула 2. В момента Никола има точно 25 точки, които той получи за второто си място във Формула 3 през миналата година. За състезателен лиценз изискването е за 40 точки, което означава, че Българския лъв ще трябва да завърши в топ 5 във Формула 2 през новия сезон, за да събере нужните точки и да може да получи пълен суперлиценз от ФИА.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg