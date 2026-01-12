Популярни
  Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

  • 12 яну 2026 | 13:23
  • 384
  • 0

Майкъл Олисе и Луис Диас поведоха Байерн (Мюнхен) към разгромната победа с 8:1 срещу Волфсбург в първия мач на баварците през 2026 година. Според Макс Еберл, спортен директор на германския футболен шампион, двамата нападатели са напомнили за звездите на тима от предишното десетилетие Ариен Робен и Франк Рибери. Повече от шест години след напускането на нидерландеца и французина, двойката по крилата на атаката на Байерн отново радва феновете.

Олисе до известна степен е новият Робен. А Диас, от другата страна, той повече напомня за Рибери. Така че имаме деликатният, елегантен и креативен нападател в лицето на Майкъл, както и креативният Луис, който също може и да създава хаос сред бранителите“, каза Еберл в интервю, цитиран от БТА.

Французинът Олисе е във втория си сезон с Байерн, докато Диас се присъедини към състава през юли, пристигайки от Ливърпул.

Срещу Волфсбург Олисе се отчете с два гола и асистенция, докато колумбиецът добави попадение и две асистенции.

Старши треньорът на баварците Венсан Компани обаче беше по-сдържан от Макс Еберл в думите си: “Не бих ги сравнил с Робен и Рибери все още. Изпитвам прекалено много уважение към тези двама нападатели, срещу които съм играл. Ако в някой момент дойдат и големите трофеи, тогава може да говорим за това.”

