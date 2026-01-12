Крамарич продължава да съжалява за проваления си трансфер в Байерн

Хърватският национал Андрей Крамарич съжалява, че трансферът му от Хофенхайм в Байерн Мюнхен така и не се е осъществил. „Като се замисля, това е единственият клуб, за който бих казал, че може би е трябвало да го направя“, заяви 34-годишният футболист пред списание Kicker, добавяйки: „Това е единственото нещо, за което може би съжалявам.

Байерн се разправи с Волфсбург за най-убедителната си победа и вече има двуцифрена преднина на върха

Всичко останало не ме привлече особено.“ Крамарич играе в Хофенхайм от 10 години и през това време получи множество оферти от чужбина и от други германски клубове, включително от Байерн. „Но никога няма да знаем как щяха да се развият нещата. Това беше по времето на Роберт Левандовски, Томас Мюлер и всички останали, така че беше ясно, че нямаше да играя толкова, колкото играя тук“, каза още хърватинът. Към днешна дата той би искал да удължи договора си с Хофенхайм, който изтича през юни.

„Просто искам да продължа да играя футбол, за предпочитане в Хофенхайм. Все още съм изключително мотивиран. Ако зависеше от мен, щях да подпиша веднага“, увери Андрей Крамарич. След като приключи състезателната си кариера, вицешампионът от Световното първенство през 2018 година иска да работи като треньор и „с удоволствие в Хофенхайм“, потвърди той. Крамарич заяви още, че е научил най-много от бившия треньор на Хофенхайм, а сега и на националния тим на Германия Юлиан Нагелсман. „Той е нещо специално и впечатляващо“, коментира нападателят.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages