  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  Гуардиола: Постигнахме добър резултат

Гуардиола: Постигнахме добър резултат

  • 18 дек 2025 | 03:54
Гуардиола: Постигнахме добър резултат

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола бе доволен след успеха с 2:0 над Брентфорд, който класира тима му на 1/2-финал за "Карабао Къп". Той похвали специално автора на изключително красивия първи гол Раян Шерки.

„Близо до наказателното поле на съперника той е изключителен играч. Беше фантастичен гол. И сляп мъж, и сляпа жена могат да го видят, не е нужно да си журналист или мениджър, за да осъзнаеш, че той е фантастичен, фантастичен играч. Виждал съм много пъти този тип голове от Фил (Фоудън), преди това и от Кевин (Де Бройне), така че съм щастлив, че той откри резултата“, заяви Гуардиола.

Шестата поредна победа изстреля Манчестър Сити на полуфинал
Шестата поредна победа изстреля Манчестър Сити на полуфинал

Той похвали и манталитета на Савиньо, който напоследък е обект на критики.

„Това, което ми харесва, е, че той постоянно опитва. Крайното му решение може да е по-добро, но това винаги е награда за неговата работна етика – той просто не спира да опитва“, смята испанецът.

„Постигнахме добър резултат, трудно ни беше в първите 10-15 минути да вземем мача, но след това, двете действия със Савиньо и Оскар дадоха резултат. Наистина съм доволен от влиянието на момчетата, които влязоха от пейката. През второто полувреме Раян Шерки не свърши работата, която трябваше да върши в защита, нямаше енергията да го направи, нито Савиньо, затова се нуждаехме от влиянието на Йоско, Матеус и Бернардо ни помогнаха много да увеличим ритъма си“, допълни специалистът.

Снимки: Gettyimages

