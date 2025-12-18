Гуардиола: Постигнахме добър резултат

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола бе доволен след успеха с 2:0 над Брентфорд, който класира тима му на 1/2-финал за "Карабао Къп". Той похвали специално автора на изключително красивия първи гол Раян Шерки.

„Близо до наказателното поле на съперника той е изключителен играч. Беше фантастичен гол. И сляп мъж, и сляпа жена могат да го видят, не е нужно да си журналист или мениджър, за да осъзнаеш, че той е фантастичен, фантастичен играч. Виждал съм много пъти този тип голове от Фил (Фоудън), преди това и от Кевин (Де Бройне), така че съм щастлив, че той откри резултата“, заяви Гуардиола.

Той похвали и манталитета на Савиньо, който напоследък е обект на критики.

„Това, което ми харесва, е, че той постоянно опитва. Крайното му решение може да е по-добро, но това винаги е награда за неговата работна етика – той просто не спира да опитва“, смята испанецът.

„Постигнахме добър резултат, трудно ни беше в първите 10-15 минути да вземем мача, но след това, двете действия със Савиньо и Оскар дадоха резултат. Наистина съм доволен от влиянието на момчетата, които влязоха от пейката. През второто полувреме Раян Шерки не свърши работата, която трябваше да върши в защита, нямаше енергията да го направи, нито Савиньо, затова се нуждаехме от влиянието на Йоско, Матеус и Бернардо ни помогнаха много да увеличим ритъма си“, допълни специалистът.

