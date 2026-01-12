Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Ръководството на ЦСКА Густаво Бусато обяви раздялата с бразилския вратар Густаво Бусато, който е чужденецът с най-много мачове в историята на клуба.

"ЦСКА се разделя с бразилския вратар Густаво Бусато. Двете страни прекратяват договора по взаимно съгласие. Густаво Бусато е чужденецът с най-много мачове в историята на нашия клуб – общо 204.



Дебютът му за ЦСКА е на 4 август 2019 г., а през сезон 2020/2021 г. печели Купата на България. През последните 6 години и половина Бусато спечели уважението и признателността на всички, които са свързани с „армейската“ футболна идея.



ЦСКА благодари на Густаво Бусато за всеотдайността и професионализма, които винаги е демонстрирал. Желаем му много бъдещи успехи на футболния терен, здраве и семейно щастие", написаха от клуба.