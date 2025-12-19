Популярни
Само трима пилоти с нови номера догодина

Само трима пилоти ще се състезават с нови номера догодина във Формула 1, сочи първата версия на списъка със заявки за следващата кампания, която стартира през март в Австралия.

Новият световен шампион Ландо Норис ще се състезава с №1, Макс Верстапен избра №3, а дебютантът на Рейсинг Булс Арвид Линдблад ще е с №41.

Завръщащите се като титуляри Валтери Ботас и Серхио Перес ще използват досегашните си номера 77 и 11, а при другите пилоти няма да има промени.

Оскар Пиастри запазва 81, Джордж Ръсел – 63, Андреа Кими Антонели – 12, Исак Хаджар – 6, Шарл Леклер – 16, Люис Хамилтън – 44, Алекс Албон – 23, Карлос Сайнц – 55, Лиам Лоусън – 30, Ланс Строл – 18, Фернандо Алонсо – 14, Естебан Окон – 31, Оливър Беърман – 87, Нико Хюлкенберг – 27, Габриел Бортолето – 5, Пиер Гасли – 10 и Франко Колапинто – 43.

