  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

  • 8 дек 2025 | 19:51
  • 1324
  • 0

Новият световен шампион Ландо Норис е потвърдил, че ще използва №1 през следващия сезон във Формула 1. №1 е запазен за действащия световен шампион, като досега с него караше Макс Верстапен, който спечели четири поредни титли от 2021 година насам.

„Това е традиция – заяви Норис пред Sky Sports News. – Това е номерът на шампиона, трудиш се упорито, за да го вземеш.

Норис: Спечелих по моя начин, без да изблъсквам другите от пистата
Норис: Спечелих по моя начин, без да изблъсквам другите от пистата

„Всички ние в Макларън, ще носим №1 с гордост. Това важи за всичките ми механици, инженерите, всеки, който е част от Макларън, трябва да получи това признание.

„Това не е само за мен, но и за тях. Те се гордеят с това постижение, в което те са вложили много работа и усилия и да могат след това да казват: „Ние сме номер 1“. Не е толкова яко да казваш: Ние сме номер 4“, така че екипът ще е по-щастлив от мен.“

Ландо Норис ще получи купа за 500 000 евро
Ландо Норис ще получи купа за 500 000 евро

От 2014 година насам пилотите във Формула 1 могат да си избират постоянен номер, като оттогава насам Люис Хамилтън е единственият, който реши да не използва номер 1, а да кара като шампион с №44.

Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен
Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен
