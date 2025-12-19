Тото Волф не бърза да заяви, че Мерцедес има предимство

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф е сред най-запалените поддръжници на новите технически правила, които ще сложат края на граунд ефект ерата в спорта. Мерцедес постигна най-големите си успехи точно преди правилата от 2022, а след това се оказа в ролята на догонващ и така и не успя да се върне в битката за титлата.

Волф обаче акцентира на нещо друго – развитието на задвижващите системи, които също ще са по нови правила и слуховете, че Мерцедес се справя най-добре в тази област и определено ще има предимство пред съперниците си.

Carlos Sainz absolutely nailed his 2025 season predictions 🎯#F1 pic.twitter.com/nxVly47rzC — Formula 1 (@F1) December 18, 2025

Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката

„В това отношение никога не съм уверен – обясни Волф. – За мен чашата е наполовина празна, а не наполовина пълна.

„Започваме с нашия вътрешен съперник – тази година Макларън беше по-добрият отбор, който използваше двигатели Мерцедес. Така че, ако нашата задвижваща система превъзхожда останалите, нещо, което ние не можем да кажем, че е така, то първо трябва да победим Уилямс, трябва да победим Макларън и трябва да победим и Алпин.“

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Следвай ни:

Снимки: Imago