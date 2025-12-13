Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

  • 13 дек 2025 | 12:52
  • 414
  • 0

Броени часове, след като в неделя Ландо Норис детронира Макс Верстапен и стана новият световен шампион във Формула 1, той, гаджето му и приятелите му си организираха грандиозен купон в Абу Даби.

Според вестник The Sun, компанията е обиколила няколко заведения, а самият Норис призна, че се е напил сериозно. В социалните мрежи се появиха няколко клипа от купона.

Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него
Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него

Малко по-късно обаче се появи и информация за общата сметка, платена от Ландо – около 114 000 евро. Норис обясни, че празненството е продължило до 6 часа сутринта в понеделник, като на финала той и компанията са обсъждали идеята да отидат на Макдоналдс, но в крайна сметка се прибрали да закусват в хотела.

Приятелите на Ландо пък обясниха, че сумата се натрупала, тъй като те ходили само в заведения, където на практика се допускат само европейци заради употребата на алкохол и там цените били по-високи. А и повечето предпочитали да поръчват навсякъде шампанско.

Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен
Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

  • 12 дек 2025 | 21:20
  • 1729
  • 0
Щайнер: Безгрешен Верстапен ще е ужасяващ

Щайнер: Безгрешен Верстапен ще е ужасяващ

  • 12 дек 2025 | 20:24
  • 1580
  • 0
Всички отбори подписаха новото споразумение „Конкорд“

Всички отбори подписаха новото споразумение „Конкорд“

  • 12 дек 2025 | 18:31
  • 1686
  • 1
Себастиан Фетел: Успехите на Ред Бул нямаше да се случат без Хелмут Марко

Себастиан Фетел: Успехите на Ред Бул нямаше да се случат без Хелмут Марко

  • 12 дек 2025 | 18:20
  • 1475
  • 0
Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?

Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?

  • 12 дек 2025 | 17:51
  • 747
  • 0
Формула 1 с интересно ограничение за теста в Барселона

Формула 1 с интересно ограничение за теста в Барселона

  • 12 дек 2025 | 17:24
  • 2233
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 1:1 ЦСКА 1948, спасяване на Нтумба

Славия 1:1 ЦСКА 1948, спасяване на Нтумба

  • 13 дек 2025 | 13:10
  • 6981
  • 29
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 84741
  • 409
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 8384
  • 37
Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

  • 13 дек 2025 | 07:17
  • 4537
  • 4
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 3729
  • 4
Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

  • 13 дек 2025 | 07:08
  • 8629
  • 11