Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

Броени часове, след като в неделя Ландо Норис детронира Макс Верстапен и стана новият световен шампион във Формула 1, той, гаджето му и приятелите му си организираха грандиозен купон в Абу Даби.

Според вестник The Sun, компанията е обиколила няколко заведения, а самият Норис призна, че се е напил сериозно. В социалните мрежи се появиха няколко клипа от купона.

I love to seeing him happy like thisss go party and drunk hard brooo you deserved itttt pic.twitter.com/Ewg7E0qeoj — Cha ¹ 🏎️ #LN1 🏆 (@cha4norris) December 8, 2025

Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него

Малко по-късно обаче се появи и информация за общата сметка, платена от Ландо – около 114 000 евро. Норис обясни, че празненството е продължило до 6 часа сутринта в понеделник, като на финала той и компанията са обсъждали идеята да отидат на Макдоналдс, но в крайна сметка се прибрали да закусват в хотела.

Приятелите на Ландо пък обясниха, че сумата се натрупала, тъй като те ходили само в заведения, където на практика се допускат само европейци заради употребата на алкохол и там цените били по-високи. А и повечето предпочитали да поръчват навсякъде шампанско.

Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages