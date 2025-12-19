Халф на Фиорентина: Много съм разочарован, нашето представяне не беше достатъчно

Полузащитникът на Фиорентина Симон Сом не скри разочарованието си от загубата на италианския отбор с 0:1 като гост на швейцарския Лозана в двубой от последния кръг от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Тимът от Флоренция завърши на 15-о място с 9 точки, след като претърпя три поражения в последните си четири мача от надпреварата, и сега ще трябва да премине през плейофи, за да продължи напред.

Лозана повали Фиорентина, но остана на крачка от голямата цел

„Много съм разочарован. Мисля, че Лозана играха с повече енергия. Нашето представяне не беше достатъчно. Знаехме, че нямаше да бъде лесно, защото те играха у дома и са енергичен отбор. Опитахме се да внесем същата енергия и от наша страна, но не беше достатъчно. Занапред трябва да работим по-отборно, особено срещу такъв противник, който влага много енергия. Необходимо е да се опитаме да се обединим и да се представим по-добре“, коментира швейцарският национал след двубоя.

Снимки: Gettyimages