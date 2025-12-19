Популярни
  2. Фиорентина
  3. Халф на Фиорентина: Много съм разочарован, нашето представяне не беше достатъчно

Халф на Фиорентина: Много съм разочарован, нашето представяне не беше достатъчно

  • 19 дек 2025 | 14:00
  • 137
  • 0

Полузащитникът на Фиорентина Симон Сом не скри разочарованието си от загубата на италианския отбор с 0:1 като гост на швейцарския Лозана в двубой от последния кръг от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Тимът от Флоренция завърши на 15-о място с 9 точки, след като претърпя три поражения в последните си четири мача от надпреварата, и сега ще трябва да премине през плейофи, за да продължи напред.

Лозана повали Фиорентина, но остана на крачка от голямата цел
Лозана повали Фиорентина, но остана на крачка от голямата цел

„Много съм разочарован. Мисля, че Лозана играха с повече енергия. Нашето представяне не беше достатъчно. Знаехме, че нямаше да бъде лесно, защото те играха у дома и са енергичен отбор. Опитахме се да внесем същата енергия и от наша страна, но не беше достатъчно. Занапред трябва да работим по-отборно, особено срещу такъв противник, който влага много енергия. Необходимо е да се опитаме да се обединим и да се представим по-добре“, коментира швейцарският национал след двубоя.

Снимки: Gettyimages

