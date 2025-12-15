Популярни
»
  2. Фиорентина
Хаос във Фиорентина: скриха отбора с полиция, Джеко остана да се разправя с феновете

  • 15 дек 2025 | 11:34
  • 615
  • 0
Фиорентина преминава през един от най-трудните периоди в новата си история, а атмосферата достигна точка на кипене. След поредната загуба - 1:2 от Верона в неделя, ръководството на клуба предприе драстични мерки, които сигнализират, че ситуацията е тревожна.

Според „Гадзета дело Спорт“ клубът е въвел пълно медийно мълчание и е изпратил целия отбор в своеобразен карантинен режим в тренировъчния център „Виола Парк“. На играчите и треньорския щаб е забранено да дават изявления, оставяйки феновете без никакво обяснение.

В центъра на кризата се оказа и Един Джеко - един от най-опитните играчи и лидер на съблекалнята. Той е свикнал с огромния натиск и сега има задачата да се опита да запази отбора сплотен в трудни моменти. Веднага след последния мач Джеко и неговите съотборници бяха ескортирани от полиция от стадиона директно до тренировъчния лагер. Самият факт, че е била необходима полицейска асистенция, говори достатъчно за напрежението около клуба.

Присъствието на полицията е било превантивно от страх от възможни инциденти с недоволни ултраси. Въпреки че не е имало големи безредици, гневът на привържениците е бил очевиден. Още в края на мача вчера грачите бяха изпратени от терена с освирквания, обиди и ругатни.

Джеко даже беше един от малкото, които са останали на терена до края, за да се изправят срещу протестите на феновете. Изражението на лицето му е разкривало повече от всякакви думи.

Отборът ще остане изолиран във „Виола Парк“ до второ нареждане, като се очаква карантината да продължи и през следващите дни. Още в сряда отборът пътува за Лозана за последния мач от груповата фаза на Лигата на конференциите.

Постът на треньора Паоло Ваноли също е застрашен. Той е под огромен натиск заради поредицата от лоши резултати и все по-силните критики от обществеността. От неговото идване Фиорентина е записал няколко равенства, но загубите от преки конкуренти оставиха отбора на дъното в Серия А.

