Джеко може да напусне Фиорентина през зимния прозорец

Босненският нападател Един Джеко може да напусне Фиорентина през предстоящия трансферен прозорец, твърди реномирания спортен журналист Фабрицио Романо.
„Виолетовите“ са на дъното на Серия А и вече планират обновяване на състава. Отборът загуби четири от последните си шест мача и завърши наравно в два, като не спечели нито един.
Джеко се присъедини към Фиорентина от Фенербахче през лятото, когато 39-годишният нападател подписа едногодишен договор, който важи до края на настоящия сезон с опция за автоматично удължаване за още една кампания.
Нападателят досега участва в 15 нача и вкара 2 гола.
Порталът Transfermarkt оценява стойността на Джеко на стойност от 1.6 млн евро.