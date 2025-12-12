Джеко може да напусне Фиорентина през зимния прозорец

Босненският нападател Един Джеко може да напусне Фиорентина през предстоящия трансферен прозорец, твърди реномирания спортен журналист Фабрицио Романо.

Джеко може да бъде наказан заради конфронтация с фенове

„Виолетовите“ са на дъното на Серия А и вече планират обновяване на състава. Отборът загуби четири от последните си шест мача и завърши наравно в два, като не спечели нито един.

Джеко може да бъде наказан заради конфронтация с фенове

Джеко се присъедини към Фиорентина от Фенербахче през лятото, когато 39-годишният нападател подписа едногодишен договор, който важи до края на настоящия сезон с опция за автоматично удължаване за още една кампания.

Де Роси получи целувки от Джеко и призна: Струваше си да пропусна Бока - Ривър

Нападателят досега участва в 15 нача и вкара 2 гола.

Romano: #Dzeko pronto alla cessione a gennaio. Cosa filtra su #Kean



I movimenti in vista del mercato invernale 👇https://t.co/44cwncs27i — Violanews Fiorentina (@violanews) December 10, 2025

Порталът Transfermarkt оценява стойността на Джеко на стойност от 1.6 млн евро.