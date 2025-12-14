Катастрофата за Фиорентина продължава след драма в опашкарския сблъсък с Верона

Кошмарният сезон за Фиорентина в Серия А продължи и днес, след като тимът отстъпи драматично с 1:2 в домакинството си на Верона в прекия опашкарски сблъсък от 15-тия кръг на италианския елит. В герой за гостите се превърна нигериецът Гифт Орбан, който влезе като резерва и реализира две попадения (42', 90+3'), последното от които в продължението на двубоя. Между тях “виолетовите” бяха успели да изравнят чрез автогол на Унай Нунес.

Така Фиорентина остава без победа от началото на сезона в Серия А, като записа трета поредна загуба и е твърдо на дъното със само 6 точки. Верона пък записа втората си поредна победа и се изкачи на 18-а позиция, на две точки от спасението.

Фиорентина беше много по-добрият отбор през първата част и пропусна няколко удобни възможности. Още в 6-ата минута гостите можеха да открия, но Мартин Фрезе нацели напречната греда на Давид Де Хеа. Фиорентина отговори с чисто положение, открило се пред Мойс Кийн тринадесет минути по-късно.

15 & 0 - #Fiorentina have failed to win 15 #SerieA games in a row (D6 L9) during a single season for only the third time in their history, after 21 between November 1937 and April 1938, and 17 between December 1970 and April 1971. Darkness.#Fiorentinaverona pic.twitter.com/ltT58fakBn — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 14, 2025

Италианският национал получи добър пас и стреля, но топката мина над вратата на Лоренцо Монтипо. В 28-ата минута пак Кийн излезе очи в очи със стража на гостите, но стреля право в тялото му. И така в 42-рата минута Верона организира перфектна контраатака, при която Али Мусрати изведе чудесно влезлия малко преди това от пейката Гифт Орбан, който с точен удар преодоля неособено добре пласирания Де Хеа - 0:1 за Верона.

Втората част започна с удар в напречната греда на капитана на Фиорентина Лука Раниери, който стреля с глава след пряк свободен удар, но не успя да се разпише. “Виола” продължи да натиска и Монтипо трябваше да избива опасен далечен изстрел на Николо Фаджоли. В 67-ата минута дойде поредното положение пред Мойс Кийн, който бе изведен добре и изпревари Монтипо, но стреля в аут. Две минути по-късно късметът най-после се усмихна на домакините. Пак Кийн излезе на чиста позиция и стреля, за пореден път в тялото на отличния Монтипо, но за нещастие на гостите топката рикошира в защитника на Верона Унай Нунес и влезе в мрежата - 1:1.

След това пък треньорът на гостите Паоло Дзанети бе изгонен заради претенции към съдията Андреа Коломбо. И когато изглеждаше, че срещата върви към равенство, Верона удари съперника си в продълженията. Антоан Бернеде успя да центрира една почти излязла в аут топка към наказателното поле, а там бе Гифт Орбан, който засече и вкара втория си гол в срещата за крайното 1:2.

Снимки: Imago