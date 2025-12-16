Популярни
Братът на Коби Мейно публично го защити, но така може повече да навреди на кариерата му

  • 16 дек 2025 | 14:47
  • 1202
  • 0

Братът на Коби Мейно, Джордан, който е местна риалити звезда, публично подкрепи полузащитника по време на мача срещу Борнемут. Джордан Коби-Хеймс изрази недоволството си от липсата на игрово време за брат си през този сезон. Вчера по време на двубоя на „Олд Трафорд“ срещу “черешките” той позира пред фенове и журналисти с фланелка с надпис „Свобода за Коби“.

Тениската беше пусната в продажба малко преди началото на мача, като феновете също започнаха да недоволстват от ограниченото игрово време на халфа. Полузащитникът все още няма мач като титуляр в Премиър лийг този сезон, а снощи се появи като резерва през второто полувреме. Медиите в Англия от седмици спекулират с възможното напускане на играча още през януари, като е много вероятно той да бъде преотстъпен, тъй като очевидно не се вписва в плановете на Рубен Аморим.

Джордан, който е с десет години по-голям от Коби Мейну, редовно е изразявал подкрепата си за брат си в социалните мрежи по време на футболната му кариера, включително и през 2021 г., когато той записа първия си мач като титуляр за отбора на Манчестър Юнайтед до 18 години. Той също така беше в Германия миналото лято, за да гледа как по-малкият му брат участва в първия си голям международен турнир с Англия. Ситуацията много напомни на други подобни случки в миналото, когато братята на Маркъс Рашфорд и Алехандро Гарначо също публично подкрепяха своите роднини, изразявайки остри позиции срещу мениджърите, които не им дават достатъчен шанс за изява. Това не само не донесе очаквания положителен ефект, а по-скоро се превърна в ясно послание за желанието на футболистите да напуснат клуба. Изглежда все по-вероятно Коби Мейно да последва този път и да напусне "Олд Трафорд" още през януари.

