Бруно Фернандеш за Португалия без Роналдо и неосъществените си трансфери в Бенфика и Порто

Халфът на Португалия Бруно Фернандеш смята, че Кристиано Роналдо дава много на националния отбор и не е съгласен с идеята, че иберийците играят по-добре без своя капитан. В интервю за Canal 11 лидерът в състава на Манчестър Юнайтед беше попитан за представянето на португалския тим, когато нападателят на Ал-Насър не играе, припомняйки разгрома над Армения (9:1), и увери, че CR7 е важна част от отбора на Роберто Мартинес.

„Нямам проблем да говоря за това. Знам какво е мнението на хората, които казват, че очевидно играем по-добре без Роналдо, че играчите са по-свободни и разкрепостени. Ако това се случва, то е малко наша вина. Не можем да се ограничаваме само защото Кристиано е тук. Той може да ни даде много в наказателното поле, той е играч от много високо ниво, привлича защитници и създава пространство за други играчи. Гонсало Рамош е силен в пресата и е добър в диагоналните движения. Когато отсъствам и Бернардо Силва играе като номер 10, той ти дава повече притежание на топката, а аз – повече последни пасове. Всички играчи добавят нещо и отнемат друго. Кристиано е като нас. Трябва да знаем как да се адаптираме и да използваме качествата на всеки, за да може националният отбор да спечели от това“, подчерта полузащитникът на Манчестър Юнайтед.

Той говори и за възможността, която е имал през 2018 г. да подпише с Бенфика, след като договорът му със Спортинг (Лисабон) е бил прекратен вследствие на нападението в Алкочете. Португалският полузащитник обясни причините да отхвърли предложението и дори разкри разговор, който е провел с Руи Коща, сега президент на „орлите“. „Имаше такава възможност, Бенфика ме искаше, но аз от първия момент казах, че няма да го направя. Аз играех през сезон 2017/18, и дойде въпросното лято, в което имаше Световно първенство. Аз бях на Мондиала и след него се появи тази възможност. Тя съществуваше, моят агент дойде при мен с това предложение, но аз винаги казвах „не“. Ако бях останал в Португалия, казах това на агента си, щях да остана в Спортинг. „Финансово беше много примамливо. Вярвам, че дори до днес малко играчи са имали офертата, която аз получих, на финансово ниво беше много по-добър договор от първия, който имах тук, в Манчестър Юнайтед. Бенфика ми плащаше повече, а аз веднага казах „не“. Спортинг беше откраднал играч от Бенфика и това беше малко като отплата, а аз не искам да бъда част от тези интриги, това не е за мен. Веднъж срещна сегашния президент на Бенфика Руи Коща, когато вкарах два гола срещу Босна и Херцеговина на „Ещадио да Луш“. Той мина оттам и ме поздрави, казвайки: „Винаги вкарваш голове на този стадион“. А аз му отговорих: „Вие не ме искахте“. А той каза: „А, ние те искахме“, след което отвърнах:„Да, но тогава вече беше късно“. Трябваше да ме искате по-рано“, сподели Фернандеш.

От друга страна, халфът разкри също, че е бил много близо до преминаване в Порто, който предпочел Оливер Торес година преди пристигането му в Спортинг. „Имам огромно уважение към всички големи клубове в Португалия и бях много близо до това да играя за Порто предходната година, преди да отида в Спортинг, но оттам в крайна сметка привлякоха Торес тогава. Той се представи много добре във Порто. Аз имах по-силно влияние от него в португалското първенство и това е неоспоримо, но Оливер се представи много добре, но очевидно нямаше влияние откъм голове и асистенции. Той беше по-скоро играч, който да организира играта и да дава динамика на отбора“, разказа Фернандеш.

