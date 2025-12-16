Популярни
  От Ман Юнайтед също планират да се включат в битката за Семеньо

  16 дек 2025
Манчестър Юнайтед ще участва в битката за привличането на Антоан Семеньо, съобщава “Скай Спортс”. От “Олд Трафорд” до момента не са планирали да правят сериозен опит да се подсилват в предни позиции, но хората в ръководството на клуба смятат за прекалено добра възможността да бъде взех фланговия футболист на Борнемут, за да бъде пропусната.

Ганаецът, който е роден в Лондон, има освобождаваща клауза в размер на 65 милиона паунда, която ще стане активна през януари. Семеньо редовно се представя на много високо ниво именно срещу Манчестър Юнайтед и има няколко гола на сметката си срещу тях, включително снощи, когато се разписа за 1:1 в края на първата част.

На “Олд Трафорд” са изкушени и от възможността на играча да играе еднакво успешно и на двата фланга, а също така и като халф-бек, което би се вписало по отличен начин в тактическата постройка на Рубен Аморим. До момента през кампанията Семеньо е записал 7 гола и 3 асистенции в 16 двубоя за Борнемут.

Снимки: Gettyimages

