Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Бруно хвърли бомбата: Манчестър Юнайтед искаше да ме продаде, боли ме, когато виждам играчи, на които не им пука

Бруно хвърли бомбата: Манчестър Юнайтед искаше да ме продаде, боли ме, когато виждам играчи, на които не им пука

  • 16 дек 2025 | 15:37
  • 2675
  • 0

Полузащитникът и капитан на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш заяви, че клубът искал да го продаде през летния трансферен прозорец. „Клубът искаше да си тръгна през лятото – спомням си това. Казах на борда за това, но не мисля, че имаха смелостта да вземат това решение. Реших да остана – включително по семейни причини, но и защото наистина харесвам този клуб.

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"
Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Разговорът с мениджъра също повлия на решението ми. Но от гледна точка на клуба, чувствах: „Ако си тръгнеш, няма да е толкова лошо за нас.“ Наистина ме боли. Не е толкова болезнено, колкото тъжно, защото съм играч, който не може да бъде критикуван. Винаги съм на разположение, винаги играя – добре или зле. Давам всичко от себе си. А после виждаш играчи около себе си, които не ценят клуба и не го защитават както трябва... това е, което ме прави наистина тъжен“, цитира Sport Witness думите на играча.

Братът на Коби Мейно публично го защити, но така може повече да навреди на кариерата му
Братът на Коби Мейно публично го защити, но така може повече да навреди на кариерата му

31-годишният португалец е отказал трансфер в саудитския Ал-Хилал през лятото. Фернандеш играе за английския клуб от 2020 г. През това време той е записал 307 участия във всички състезания, отбелязвайки 103 гола и давайки 93 асистенции. Настоящият му договор с Манчестър Юнайтед е до края на юни 2027 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 40 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

  • 16 дек 2025 | 13:37
  • 881
  • 0
Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

  • 16 дек 2025 | 13:33
  • 1145
  • 2
Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 687
  • 0
Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

  • 16 дек 2025 | 12:30
  • 3644
  • 15
Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

  • 16 дек 2025 | 12:16
  • 1110
  • 0
Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

  • 16 дек 2025 | 11:58
  • 644
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 6629
  • 24
"Армейците" с ултрамодерна придобивка

"Армейците" с ултрамодерна придобивка

  • 16 дек 2025 | 15:20
  • 6203
  • 13
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 8300
  • 25
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 15285
  • 28
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 10817
  • 14
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 6408
  • 0