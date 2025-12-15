Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

Отборът на Рома победи тима на Комо с минималното 1:0 в среща от 15-ия кръг на италианската Серия “А”. Благодарение на успеха “вълците” се откъснаха пред Ювентус на четвъртото място с пет точки, но и запазиха изоставането от вицешампиона и лидер Интер на три пункта, което остави живи мечтите за “Скудетото”.

Възпитаниците на Сеск Фабрегас от своя страна пропуснаха шанса да се изкачат на местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Те обаче са на само точка от шестия Болония и дори не са прекалено далеч от топ 4.

Съперниците направиха постна продукция през първото полувреме и головите положения бяха рядкост. Чак в заключителните минути феновете на “Олимпико” замечтаха да вдигнат победоносно ръце. В 41-вата минута Фъргюсън овладя центриране в наказателното поле и стреля в десния ъгъл, където се намери бранител да изчисти в корнер.

Това като цяло бе един от многото ъглови удари през първата част, чийто брой стигна цели шест пред двете врати.

Иначе гостите от Комо също имаха шанс пред себе си да се оттеглят на почивката с аванс. Тогава Мартин Батурина се ориентира най-акуратно в суматохата и стреля, като стражът на “вълците” Миле Свилар за пореден път този сезон доказа класата си и отрази. Именно това бе и последното нещо, което се случи за полувремето, тъй като веднага след като бранителите на домакините изчистиха топката от наказателното поле, главният съдия Ермано Феличани даде последния си сигнал.

Непосредствено след подновяването на играта домакините най-накрая пробиха успешно вратата на съперника си. След като шут разтресе гредата, коженото кълбо се озова в краката на Кристанте, който пък не се поколеба и изстреля зверски шут, способен да разкъса мрежата зад стража Жан Бюте.

Четири минути по-късно Джан Пиеро Гасперини изтръпна, тъй като Нико Пас можеше да постави римляните в позицията на изоставащи, но спечели само корнер.

Така след час игрово време във “Вечния град” феновете на домакините най-накрая изригнаха. След дълго разиграване пред пеналтерията на Комо гостите рухнаха. Подаване намери Уесли, който проби отдясно в пеналтерията и стреля, за да подчини Бюте.

В 64-ата минута Фъргюсън можеше да убие интригата, след като завърши многоходова комбинация с шут по диагонал, но топката не намери очертанията на вратата.

В 74-ата минута акробатично изпълнение на Батурина не представляваше трудност за Свилар, но все пак то се превърна в допълнително украшение на двубоя.

В 84-ата минута гостите пропиляха огромен шанс да откраднат точката на “Олимпико”. Резервата Щефан Пош навлезе в наказателното поле, но прекалено много се забави, преди да дръпне спусъка, и вместо да матира Свилар, той се натъкна на шпагата на Ману Коне, който омекоти топката и я търкулна безпроблемно в ръкавиците на стража.

🔄 Primo cambio per noi: esce Pellegrini, entra El Shaarawy#RomaComo 1-0 pic.twitter.com/EARAY49diq — AS Roma (@OfficialASRoma) December 15, 2025

Така нещата вървяха към сигурна победа за римляните с минимален резултат, като дори в 93-тата минута Бейли с шут от границата на пеналтерията пропусна пореден шанс домакините да стигнат до по-убедителен резултат.

Малко след това обаче страстите се разгорещиха, стигна се до бой между футболистите, като интересното бе, че Ермано Феличани показа само един жълт картон – за Хакобо Рамон от Комо. След подновяването на играта стражът Бюте изсипа топката в половината на “вълците”, но никой не се намери да засече и се стигна до удар от вратата. Свилар от своя страна изпълни новото статично положение, а реферът Феличани даде последния съдийски сигнал и Рома за пети път от началото на кампанията спечели с резултат 1:0.

VINCIAMO NOI 💛❤️



Decide il gol di Wesley al 61' sotto la Curva Sud ⚽️#RomaComo pic.twitter.com/ztKvKwqdIj — AS Roma (@OfficialASRoma) December 15, 2025

Интересното е, че това бе общо деветият случай, в който "вълците" повеждат и печелят свой мач от Серия А. Освен това те прекратиха лошата серия от две поредни загуби, които също бяха с по 0:1 и те ги намериха в мачовете срещу Каляри и Наполи.

Фабергас и компания пък загубиха втори последователен двубой. В миналия кръг те бяха разбити с 0:4 от лидера Интер.

В следващия кръг Рома ще има ново много тежко предизвикателство и ще гостува на Ювентус (20.12).

За Комо пък предстои визита на Лече (27.12).