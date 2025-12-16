Тоти "сглоби" идеален футболист от бивши звезди на Рома

Митичният капитан на Рома Франческо Тоти събра бивши звезди на "джалоросите" в идеален футболист според различни компоненти от играта. Принца на Рим участва във видеоклип, публикуван от южнокорейския инфлуенсър The_2top. Световният шампион от Берлин номинира себе си за най-добър десен крак в отбора от Вечния град.

"Ляв крак? Салах. Десен крак? Мога ли да сложа себе си? Тогава Тоти. Бързина? Жервиньо. Дрибъл? Касано. Сила? Валтер Самуел. Най-интелигентен играч? Пак ще посоча себе си. Сърце? Де Роси. Реализатор? Батистута. Треньор? Мацоне", каза идолът на тифозите на "вълците".

Снимки: Gettyimages