Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Уесли посвети победния си гол срещу Комо на Дибала

Уесли посвети победния си гол срещу Комо на Дибала

  • 16 дек 2025 | 15:43
  • 251
  • 0

Крайният защитник на Рома Уесли посвети победния си гол срещу Комо на своя съотборник Пауло Дибала. Бразилският бек се разписа в 60-ата минута за успеха с 1:0 и спечели наградата за Играч на мача.

Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”
Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

Това беше ключов гол, третият му за сезона, и той отпразнува с красноречив жест: известната „гладиаторска маска“, посветена на съотборника му Пауло Дибала, който беше резерва и загряваше край тъчлинията. „Това е, което треньорът иска от нас, и днес го показахме на терена. На лично ниво съм възхитен от гола, но още повече от представянето на отбора", каза Уесли пред “Скай Спорт Италия”.

Относно третия си гол в първенството, Уесли разкри забавна предистория с ръководството: „Вярно е, щастлив съм. Масара шеговито ме попита колко гола съм вкарал за Фламенго (четири - б.р.) и ми каза да удвоя резултата си. Дойдох тук, за да помогна, и се надявам, че мога да направя точно това.“

В разговор с DAZN, защитникът изрази надеждите си за бъдещето и чувствата, които е изпитал, отбелязвайки пред „Курва Суд“. Вълнението от отбелязването пред най-горещата трибуна на “Олимпико” не остана незабелязано: „Победата е това, което има значение, но е неописуемо и страхотно чувство.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

  • 16 дек 2025 | 13:37
  • 881
  • 0
Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

  • 16 дек 2025 | 13:33
  • 1145
  • 2
Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 687
  • 0
Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

  • 16 дек 2025 | 12:30
  • 3649
  • 15
Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

  • 16 дек 2025 | 12:16
  • 1110
  • 0
Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

  • 16 дек 2025 | 11:58
  • 644
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 6638
  • 24
"Армейците" с ултрамодерна придобивка

"Армейците" с ултрамодерна придобивка

  • 16 дек 2025 | 15:20
  • 6214
  • 13
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 8302
  • 25
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 15285
  • 28
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 10817
  • 14
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 6410
  • 0