Уесли посвети победния си гол срещу Комо на Дибала

Крайният защитник на Рома Уесли посвети победния си гол срещу Комо на своя съотборник Пауло Дибала. Бразилският бек се разписа в 60-ата минута за успеха с 1:0 и спечели наградата за Играч на мача.

Това беше ключов гол, третият му за сезона, и той отпразнува с красноречив жест: известната „гладиаторска маска“, посветена на съотборника му Пауло Дибала, който беше резерва и загряваше край тъчлинията. „Това е, което треньорът иска от нас, и днес го показахме на терена. На лично ниво съм възхитен от гола, но още повече от представянето на отбора", каза Уесли пред “Скай Спорт Италия”.

Относно третия си гол в първенството, Уесли разкри забавна предистория с ръководството: „Вярно е, щастлив съм. Масара шеговито ме попита колко гола съм вкарал за Фламенго (четири - б.р.) и ми каза да удвоя резултата си. Дойдох тук, за да помогна, и се надявам, че мога да направя точно това.“

В разговор с DAZN, защитникът изрази надеждите си за бъдещето и чувствата, които е изпитал, отбелязвайки пред „Курва Суд“. Вълнението от отбелязването пред най-горещата трибуна на “Олимпико” не остана незабелязано: „Победата е това, което има значение, но е неописуемо и страхотно чувство.“

