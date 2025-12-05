Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

Предстоящото гостуване на Каляри ще бъде последният шанс за нападателя Евън Фъргюсън да убеди Рома, че не бива неговият наем да бъде прекратен преждевременно през януари, пише “Гадзета дело спорт”.

Очакванията са Фъргюсън да стартира като титуляр във въпросния двубой, като на него ще му е необходимо силно представяне, за да покаже, че има място в Рома. През лятото клубът го взе като преотстъпен от Брайтън срещу сумата от 3 млн. евро., като може да го задържи за постоянно, ако плати 40 млн. евро. Вместо това в момента изглежда по-вероятно ирландският национал да бъде върнат обратно в Премиър лийг още през зимата. Причината е, че досега той има едва един гол и една асистенция в общо 13 мача за “вълците”.

According to La Gazzetta dello Sport, Roma’s next away game at Cagliari will be a ‘last call’ for Evan Ferguson as the Republic of Ireland international will have to ‘convince the coach and the club not to terminate his loan.’ pic.twitter.com/sDVH9mulVp — Football Italia (@footballitalia) December 5, 2025

Междувременно, в Италия се заговори, че от Рома са си харесали нападателя на Коринтианс Юри Алберто, който е оценен на около 25 млн. евро. Друга опция за подсилване на тази позиция е Джакомо Распадори от Атлетико Мадрид, чиято цена е от порядъка на 20 млн. евро.

Снимки: Gettyimages