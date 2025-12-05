Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

  • 5 дек 2025 | 18:38
  • 1094
  • 0

Предстоящото гостуване на Каляри ще бъде последният шанс за нападателя Евън Фъргюсън да убеди Рома, че не бива неговият наем да бъде прекратен преждевременно през януари, пише “Гадзета дело спорт”.

Очакванията са Фъргюсън да стартира като титуляр във въпросния двубой, като на него ще му е необходимо силно представяне, за да покаже, че има място в Рома. През лятото клубът го взе като преотстъпен от Брайтън срещу сумата от 3 млн. евро., като може да го задържи за постоянно, ако плати 40 млн. евро. Вместо това в момента изглежда по-вероятно ирландският национал да бъде върнат обратно в Премиър лийг още през зимата. Причината е, че досега той има едва един гол и една асистенция в общо 13 мача за “вълците”.

Междувременно, в Италия се заговори, че от Рома са си харесали нападателя на Коринтианс Юри Алберто, който е оценен на около 25 млн. евро. Друга опция за подсилване на тази позиция е Джакомо Распадори от Атлетико Мадрид, чиято цена е от порядъка на 20 млн. евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

  • 5 дек 2025 | 19:40
  • 236
  • 2
Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

  • 5 дек 2025 | 19:05
  • 249
  • 0
Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 19:02
  • 4951
  • 13
В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

  • 5 дек 2025 | 18:37
  • 573
  • 0
„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

  • 5 дек 2025 | 18:15
  • 478
  • 0
Наказаха Мейбри с четири мача заради това, че наплюл фенове

Наказаха Мейбри с четири мача заради това, че наплюл фенове

  • 5 дек 2025 | 18:12
  • 428
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 19:02
  • 4951
  • 13
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 29225
  • 89
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 1867
  • 1
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 9040
  • 10
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 17477
  • 13
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 11088
  • 10